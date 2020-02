Ölpreise halten sich wenig verändert

Die Ölpreise haben am Montag vorerst wenig auf neue Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus reagiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 56,51 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Freitag. Allerdings fand von Freitag auf Montag ein Wechsel des marktrelevanten Terminkontrakts beim Handel mit Brent-Öl statt, was - verglichen mit dem ausgelaufenen Kontrakt - einen deutlicheren Preisabschlag zur Folge hat. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg dagegen leicht um 20 Cent auf 51,76 Dollar.