Ölpreise im Höhenflug - Schockzustand nach Angriff auf saudische Ölproduktion

Am späten Nachmittag zeigte sich aber weiterhin ein massiver Zuwachs bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde am Nachmittag bei 67,35 Dollar gehandelt. Das waren 7,13 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für Rohöl aus den USA der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um 6,47 Dollar auf 61,32 Dollar. Auch beim Preis für US-Öl war der Anstieg in der vergangenen Nacht zeitweise deutlich stärker ausgefallen. Der Preissprung hatte sogar kurzzeitig zu einer Aussetzung des Handels an der Rohstoff in New York geführt.

Seit Samstag ist der Ölmarkt im Ausnahmezustand. Mehrere Explosionen hatten Anlagen des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco erschüttert. Nach Angaben des Konzerns ist der Komplex in Abkaik die grösste Raffinerie des Landes. Die Ölproduktion sei um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Tages-Volumens zurückgegangen, hatte die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtet.

Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich zu der Attacke im Nachbarland Saudi-Arabien und kündigten weitere Angriffe an. Die USA machten dagegen den Iran für den Drohnenangriff in Saudi-Arabien verantwortlich.

Für die weitere Entwicklung der Ölpreise ist nach Einschätzung von Experten entscheidend, wie lange die Reparatur der Schäden und die Rückkehr zu einer normalen Ölproduktion dauern werden. "Die saudi-arabischen Rohölbestände würden theoretisch ausreichen, um den gegenwärtigen Ausfall für ungefähr einen Monat auszugleichen", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Der Produktionsausfall in Saudi-Arabien kann nach Einschätzung der BayernLB nicht so einfach von anderen Ländern aufgefangen werden. Selbst die USA wären dazu trotz ihrer in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Ölförderung nicht in der Lage, heisst es in einem Kommentar vom Montag. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich die Ölpreise nur dann wieder auf das Niveau von vor dem Anschlag zurückbilden, wenn die Reparaturen vollständig abgeschlossen seien, sagte BayernLB-Experte Andreas Speer.

Die Berenberg Bank rechnet nicht mit einem dauerhaften Anstieg der Ölpreise. Kurzfristige Produktionsausfälle könnten wohl durch das Anzapfen strategischer Ölreserven ausgeglichen werden, sagte Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding. Hinzu komme, dass das Angebot an Rohöl heute flexibler sei als früher, nicht zuletzt aufgrund der stark gestiegenen Förderung in den USA./jkr/jha/

