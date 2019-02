Ölpreise kaum verändert

Damit konnten die Ölpreise ihre starken Gewinne vom Freitag insgesamt halten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützten jüngste Daten zur Entwicklung der Förderanlagen in den USA. Am Freitagabend hatte die Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA deutlich gesunken ist. Demnach waren in der vergangenen Woche 847 Bohrlöcher in Betrieb und damit 15 weniger als in der Woche zuvor.

Ausserdem bleibt die Entwicklung im wichtigen Förderland Venezuela ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten den umstrittenen venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro ultimativ aufgefordert, bis Sonntag eine vorgezogene Präsidentenwahl anzusetzen. Nach Ablauf der Frist wird im Laufe Tages eine Erklärung der beteiligten EU-Mitgliedsländer erwartet./jkr/mis

(AWP)