Ölpreise kaum verändert

Am Vorabend waren die Ölpreise durch jüngste Daten zur Entwicklung der Fördermenge in den USA belastet worden. Die US-Regierung hatte am Mittwoch ein neues Rekordhoch bei der landesweiten Ölproduktion gemeldet. Demnach waren in den USA in der vergangenen Woche 12 Millionen Barrel pro Tag gefördert worden und damit so viel wie noch nie.

Damit ist der jüngste Höhenflug der Ölpreise vorerst gestoppt. Im Verlauf der vergangenen beiden Wochen ging es mit den Notierungen tendenziell kräftig nach oben. Preistreiber waren unter anderem Meldungen, dass mit Saudi-Arabien das wichtigste Mitgliedsland der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) die Fördermenge offenbar stärker gekürzt hat als zuvor angekündigt./jkr/zb

(AWP)