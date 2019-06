Die Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten habe am Ölmarkt für etwas Entspannung gesorgt, sagten Händler. Zudem war am Freitag bekanntgeworden, dass die Zahl der aktiv betriebenen Bohrlöcher in den USA in der letzten Woche signifikant gesunken war. Im Handelsstreit mit China gab es von US-Präsident Donald Trump hingegen am Montag weniger versöhnliche Töne./he

(AWP)