Ölpreise kaum verändert

Am Morgen hatten noch Lagerdaten aus den USA belastet. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend zwar einen Rückgang der Rohölvorräte gemeldet. Allerdings erhöhten sich zugleich die Bestände am grossen Auslieferungsort Cushing deutlich. Die Reserven in Cushing werden an den Märkten aufgrund der schieren Grösse des bekannten Umschlagsorts häufig stark beachtet.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Entwicklung der Lagerbestände in den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der amerikanischen Regierung erwartet. Am Markt wird mit einem nahezu unveränderten Lagerbestand an Rohöl gerechnet. Sollten die US-Regierungsdaten einen weiteren Rückgang der Reserven in der vergangenen Woche anzeigen, "sollte dies den Ölpreisen weiteren Auftrieb geben", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank./jkr/bgf/zb

(AWP)