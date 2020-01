Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise gaben sich am Montag nur wenig bewegt. Nach einem freundliche Start in die neue Handelswoche mit leichten Kursgewinnen drehten die Preise in die Verlustzone und sind gegen Mittag etwas gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,86 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel ebenfalls leicht um neun Cent auf 58,95 Dollar.