Ölpreise kaum verändert

Ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen nur zeitweise Auftrieb verleihen. Am Mittwoch hatte die US-Regierung einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 7,4 Millionen auf 518,6 Millionen Barrel gemeldet. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 3,4 Millionen Barrel gerechnet. Nachdem die Ölpreise bis zum späten Mittwochnachmittag noch zeitweise deutlich gestiegen waren, hatten sie die Gewinne am Vorabend wieder abgegeben.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise erneut von der Sorge vor einem zu hohen Angebot belastet. Seit August wird von führenden Ölstaaten, die in der Opec+ zusammengefasst sind, wieder mehr Öl auf den Markt gebracht. Ausserdem blicken die Anleger am Ölmarkt nach wie vor besorgt auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und fürchten eine zweite Infektionswelle mit neuen Einschränkungen für die Wirtschaft in den grossen Industriestaaten./jkr/jha/

