Ölpreise kaum verändert nach neuem Fünfmonatshoch

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Dienstag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Nachdem die Notierungen für US-Öl und Rohöl aus der Nordsee am Vormittag jeweils neue fünfmonatige Höchststände erreicht hatten, legten sie im Mittagshandel kaum noch zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 71,11 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 64,53 Dollar.