Ölpreise kaum verändert vor Treffen der Opec+

Die Ölpreise haben sich am Donnertag auf ihrem zuletzt hohen Niveau gehalten. Am Markt warten die Anleger auf die Ergebnisse von Gesprächen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ über die weitere Förderpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,66 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 73,55 Dollar.