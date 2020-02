Ölpreise können frühe Gewinne nicht halten

Die Ölpreise sind am Freitagmittag wieder gesunken. Anfängliche Gewinne hatten damit keinen Bestand. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 54,70 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sank um 32 Cent auf 50,63 Dollar. Die Ölpreise steuern damit auf den fünften Wochenverlust in Folge zu.