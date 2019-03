Ölpreise: Kursgewinne ausgeweitet - Aussicht auf Ende des Handelsstreits

Mit der Aussicht auf ein schnelles Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China konnten die Ölpreise einen Teil der starken Verluste vom Freitag wieder wettmachen. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäussert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatte die Ölpreise in den vergangenen Monaten mehrfach belastet.

Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen ausserdem auf neue Schätzungen zur Fördermenge der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), die auf einen deutlichen Rückgang der Fördermenge im Februar hindeuten./jsl/stk

(AWP)