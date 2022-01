Ölpreise: Kursverluste nach jüngsten Höhenflug

Händler sprachen von leichten Gewinnmitnahmen. Die Ölpreise waren an den beiden Vortagen um über vier Dollar gestiegen. "Wichtigster Treiber sind externe Faktoren wie die allgemein positive Marktstimmung wegen nachlassender Omikron-Sorgen", kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Hinzu komme die Erwartung einer weiterhin dynamischen Konjunkturentwicklung, was sich in einer positiveren Einschätzung für die Ölnachfrage widerspiegele.

Fritsch verwies zudem auf Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA), laut der die Nachfragedynamik stärker sei als von vielen Marktbeobachtern gedacht, da erwartet werde, dass die Auswirkungen der Omikron-Variante milder seien. Die IEA könnte daher ihre Nachfrageprognose anheben./jsl/he

(AWP)