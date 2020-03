Ölpreise legen dank besserer Marktstimmung zu

Die Ölpreise sind am Freitag nach einer denkwürdigen Woche ein Stück weit gestiegen. Über die Woche hinweg betrachtet bleibt aber der stärkste Verlust seit der Finanzkrise 2008 bestehen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 35,94 US-Dollar. Das waren 1,28 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 1,23 Dollar auf 32,28 Dollar.