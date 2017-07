Ölpreise legen deutlich zu - Saudische Exportbegrenzung gibt Auftrieb

Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt und an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. "Exporteinschränkungen Saudi-Arabiens lassen die Ölpreise steigen", begründeten Rohstoffexperten der Commerzbank die Entwicklung. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 49,99 US-Dollar. Das waren 1,39 Dollar mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 47,76 Dollar. Damit war das US-Öl so teuer wie seit knapp sieben Wochen nicht.