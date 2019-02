Ölpreise legen erneut deutlich zu

Saudi-Arabien hat angekündigt, seine Produktion auf dem Safaniyah-Ölfeld zu kürzen, um Reparaturen durchzuführen. Safaniyah ist das grösste Ölfeld der Welt.

Am Markt gibt es zudem die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. In Peking laufen derzeit Verhandlungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. US-Finanzminister Steven Mnuchin sieht nach der jüngsten Verhandlungsrunde Fortschritte. Er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten in Peking "produktive" Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb Mnuchin am Freitag auf Twitter./jsl/fba

(AWP)