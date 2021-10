Ölpreise legen erneut deutlich zu

Die Ölpreise haben am Dienstag erneut deutlich zugelegt. Ein knappes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage trieb an. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,07 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit drei Jahren. Das waren 1,82 Dollar mehr als am Montag.