Ölpreise legen erneut zu

Gestützt wurden die Ölpreise durch eine gestiegene Zuversicht bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Laut US-Präsident Donald Trump laufen die Gespräche "sehr gut". Chinas Präsident Xi Jinping hatte seinen hochrangigsten Verhandlungsführer in die seit Montag laufende zweite Gesprächsrunde mit den USA geschickt, was unter Anlegern bereits zuvor für gute Stimmung gesorgt hatte. Mit einer Beilegung des Konflikt würde ein Risiko für die Weltwirtschaft beseitigt. Die USA sind der grösste Ölverbraucher der Welt und China kommt an zweiter Stelle./jsl/he

(AWP)