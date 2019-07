Ölpreise legen etwas zu

Auch auf Wochensicht ging es nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vorwoche mit den Ölpreisen leicht nach oben. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Ausserdem bleibt die angespannte Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf mit einem Konflikt zwischen dem Iran und den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt.

Zuletzt hatte sich der US-Aussenminister Mike Pompeo nach eigenen Angaben bereit erklärt, den Iran zu besuchen und dort die Politik Washingtons gegenüber der Islamischen Republik zu erläutern. "Ich würde die Möglichkeit begrüssen, direkt mit dem iranischen Volk sprechen zu können", sagte Pompeo am Donnerstag (Ortszeit) Bloomberg TV. Gleichzeitig verteidigte Pompeo die jüngsten Sanktionen gegen den Iran./jkr/jha/

(AWP)