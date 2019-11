Am Markt wurden Äusserungen von Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, als Grund für die bessere Stimmung am Rohölmarkt genannt. Kudlow hatte am späten Donnerstagabend vor Journalisten gesagt, man nähere sich einem ersten Handelsabkommen mit China, wenngleich ein solches Abkommen noch nicht in trockenen Tüchern sei. Der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt gilt als grosses Konjunktur- und Nachfragerisiko am Ölmarkt./bgf/nas

(AWP)