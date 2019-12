Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Gestützt wurden die Ölpreise durch weitere Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zugleich bleiben die Marktteilnehmer aber vorsichtig. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 65,61 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 60,30 Dollar.