Ölpreise legen etwas zu

Der Rohölmarkt wird weiterhin stark durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten beeinflusst. So profitierten die Ölpreise etwas von den Kursgewinnen an den US-Aktienmärkten. Die Ausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. In der ablaufenden Woche hatte die trübe Stimmung an den Aktienmärkten auch auf die Ölpreise ausgestrahlt und diese belastet.

Ölinvestoren bleiben allerdings skeptisch angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Krise. Zwar hat sich die Wirtschaftslage in vielen grossen Volkswirtschaften stabilisiert. Die Aussichten sind aber stark durch die Entwicklung der Virus-Pandemie geprägt. Hohe Neuinfektionen stellen eine Belastung für die konjunkturelle Erholung und damit die Ölnachfrage dar.

In diesem angespannten Umfeld sehen Experten von der Commerzbank den Ölverbund Opec+ vor einer neuen Zerreissprobe. Der Verbund hatte Anfang August seine Förderung leicht angehoben und damit einen Teil seiner coronabedingten Förderkürzungen gestrichen. Allerdings haben zuvor nicht alle Mitglieder des Verbunds ihre Kürzungen eingehalten, weshalb sie jetzt nachgeholt werden sollen. Das sorgt in den betroffenen Ländern, etwa im Irak, für Verdruss. Sollte die Förderdisziplin wieder bröckeln, würden die Ölpreise verstärkt unter Druck kommen, erwarten die Fachleute./jsl/jha/

