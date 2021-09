Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Nachdem sie sich am frühen Morgen kaum verändert hatten, legten sie bis zum Mittag etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 72,84 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 69,48 Dollar.