Ölpreise legen etwas zu

Die Entscheidung des Ölverbunds Opec+, die Erdölförderung ab März um weitere 400 000 Barrel je Tag anzuheben, hatte die Ölpreise nicht nachhaltig bewegt. Der am Mittwoch nach ungewöhnlich kurzen Beratungen gefasste Entschluss der von Saudi-Arabien und Russland angeführten Ölstaaten wurde gemeinhin erwartet. Seit vergangenen Sommer macht der Verbund seine in der ersten Corona-Welle beschlossenen Produktionskürzungen rückgängig, indem er seine Förderung schrittweise anhebt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank wies darauf hin, dass die Ölpreise nach der Entscheidung der Opec+ zunächst sogar gestiegen waren.

Die Ölpreise bewegen sich weiter in der Nähe ihrer höchsten Stände seit dem Jahr 2014. Nach deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Monaten haben sich die Preise in den vergangenen Tagen bei der Marke von 90 Dollar eingependelt. Angetrieben wurden sie in den vergangenen Wochen vor allem durch ein tendenziell knappes Angebot bei einer soliden Erdöl- und Kraftstoffnachfrage./jsl/he

(AWP)