Ölpreise legen kräftig zu - Opec+ hält Förderung konstant

Die Ölpreise haben am Freitag ihre deutlichen Aufschläge vom Donnerstag kräftig ausgeweitet. Der Ölverbund Opec+ hat seine Förderung zunächst nicht angehoben und damit für eine Überraschung an den Märkten gesorgt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,58 US-Dollar. Das waren 1,84 Dollar mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,64 Dollar auf 65,47 Dollar.