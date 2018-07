Ölpreise legen leicht zu

Nach wie vor werden die Ölpreise durch die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA gestützt. Ende vergangener Woche hatten die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt neue Strafzölle auf Waren des jeweils anderen Landes verhängt und damit die Furcht vor einem Abflauen der Weltwirtschaft verstärkt.

Gebremst werden die Ölpreise allerdings durch jüngste Daten zur Entwicklung der aktiven Bohrlöcher in den USA. Am Freitagabend hatte die amerikanische Ölausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Bohrlöcher in der vergangenen Woche um 5 auf 863 gestiegen war. Es war der erste Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge./jkr/jha/

(AWP)