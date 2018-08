Ölpreise legen leicht zu

Seit dem Morgen blieben starke Impulse am Ölmarkt zunächst aus. Für Erleichterung hatte zuletzt die Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko gesorgt. Belastet wird die Stimmung dagegen durch die anhaltenden wirtschaftlichen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Im weiteren Handelsverlauf dürften neue Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Fokus rücken. Am Markt wird erwartet, dass die US-Regierung am Nachmittag einen weiteren Rückgang der Lagerbestände an Rohöl melden wird. Zuletzt hatten Daten zu den amerikanischen Ölreserven mehrfach für starke Impulse bei den Ölpreisen gesorgt.

Unterdessen sind am Rohölmarkt Sorgen wegen möglicher Angebotsknappheiten zu beobachten, wenn Anfang November Wirtschaftssanktionen der USA gegen Iran in Kraft treten. Ölterminkontrakte zu diesem Zeitpunkt notieren aktuell höher als Kontrakte mit Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt. Eine derartige Konstellation, genannt "Backwardation", ist eher ungewöhnlich und kann auf Knappheitsängste hindeuten./jkr/bgf/jha/

(AWP)