Ölpreise legen merklich zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch merklich zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 22,72 US-Dollar. Das waren 2,24 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 3,96 Dollar auf 16,30 Dollar je Barrel. Am Dienstagvormittag war der Preis für US-Öl zeitweise bis knapp über 10 US-Dollar gefallen, bevor eine Erholung einsetzte.