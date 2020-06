Ölpreise legen mit Aktienmärkten zu

Die Ölpreise profitierten laut Beobachtern vor allem von der guten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten. Rohstoffe zählen zu den riskanteren Anlageklassen, die meist von einer guten Finanzmarktstimmung profitieren. Hinzu kommen Lockerungen von Corona-Beschränkungen in vielen Ländern mit hohem Rohölverbrauch. Dies führt zu einem tendenziellen Anziehen der Nachfrage nach Ölprodukten wie Benzin.

Auf der anderen Seite gibt es in vielen Ländern immer wieder regionale Ausbrüche des Coronavirus, was die Unsicherheit hoch hält. Im Mittelpunkt stehen die grossen Ölverbraucher USA und China. In den Vereinigten Staaten ist das Virus vor allem im Süden aktiv, in China hatte unlängst ein regionaler Ausbruch in Peking für Aufsehen gesorgt./bgf/jsl/mis

(AWP)