Ölpreise legen weiter zu

Marktbeobachter verwiesen auf Äusserungen der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen. In ihrem neuen Amt will sie mit grosszügigen Massnahmen gegen die Folgen der Corona-Krise für die US-Wirtschaft ankämpfen. "Das smarteste, was wir machen können, sind grosse Schritte. Ich bin überzeugt, dass auf lange Sicht die Vorteile die Kosten überwiegen werden", sagte Yellen bei einer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Senats.

Ausserdem wurden die Ölpreise weiterhin von einer Dollar-Schwäche gestützt. Der Dollar zu fast allen wichtigen Währungen unter Druck. Da Erdöl in der US-Währung gehandelt wird, beeinflussen Wechselkursschwankungen die Nachfrage aus Ländern, die nicht mit dem Dollar zahlen.

Eine neue Nachfrageprognose der IEA konnte die Ölpreise nicht bremsen. Am Vormittag hatte der Interessenverband führender Industriestaaten gemeldet, dass die Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl im ersten Quartal um rund 600 000 Barrel pro Tag reduziert wird.

Die weltweiten Impfungen gegen das Corona-Virus würden zwar für verbesserte Aussichten im weiteren Jahresverlauf sorgen, heisst es im Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Es werde jedoch mehr Zeit brauchen, bis sich die Ölnachfrage vollständig erholt habe, da erneute Lockdowns in einer Reihe von Ländern den Kraftstoffabsatz belasteten./jkr/he

(AWP)