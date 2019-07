Ölpreise legen weiter zu - Starker Rückgang der US-Ölreserven

Am Vorabend waren die Ölpreise in kurzer Zeit jeweils um etwa einen Dollar noch oben gesprungen. Auslöser waren neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um fast elf Millionen Barrel verzeichnet. Dieser Rückgang ist ungewöhnlich stark.

Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet. Sollte hier ebenfalls ein Rückgang der Lagerbestände in der vergangenen Woche gemeldet werden, wäre es der sechste Dämpfer in Folge. Analysten gehen bei den offiziellen Zahlen von einem Abschmelzen der Reserven um 4,3 Millionen Barrel aus. Sinkende Ölreserven können ein Hinweis auf eine höhere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise./jkr/jha/

