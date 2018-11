Die Ölpreise haben am Montag nicht an die rasante Talfahrt der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg bis zuletzt auf 60,59 US-Dollar. Das waren 1,79 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,33 Dollar auf 51,77 Dollar zu.