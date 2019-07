Ölpreise legen zu

Die Ölpreise würden durch das weltweit enge Ölangebot gestützt, sagte Bart Melek, Rohstoffstratege bei TD Securities. Er verwies auf die Förderbeschränkungen der Opec und die Iran-Sanktionen. Am Vortag hatten noch Konjunktursorgen die Ölpreise belastet. Eine schwächere Konjunktur belastet tendenziell die Nachfrage nach Rohöl. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, sieht zwar einen immer schlechter werdenden Konjunkturausblick für die Eurozone. Er erwartet aber zumindest keine Rezession.

Nach wie vor bleibt die Entwicklung in der ölreichen Region am Persischen Golf ein wichtiges Thema am Ölmarkt. Der Iran hat die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) in London über die angeblichen Verstösse des beschlagnahmten britischen Tankers im Persischen Golf informiert. Die Vorwürfe hatte der Iran schon erhoben, nachdem der Tanker am Freitag vergangener Woche von den iranischen Revolutionsgarden gestoppt und festgesetzt worden war. Das Schiff ist derzeit im Hafen der Stadt Bandar Abbas. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Teheran und London. Die britische Regierung sprach von einem Akt "staatlicher Piraterie"./jsl/fba

(AWP)