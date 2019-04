Ölpreise legen zu - Brent fast auf 70 Dollar

Über den Tag hinweg hatte zunächst ein starker Zuwachs der Ölreserven in den USA die Ölpreise belastet. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 7,2 Millionen Barrel gestiegen waren. Die Ölproduktion war auf einen Rekordwert von 12,2 Millionen Barrel pro Tag geklettert.

Auftrieb erhielten die Ölpreise dagegen von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. Zuletzt war von verschiedener Seite über Fortschritte in den Handelsgesprächen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt berichtet worden. Ein Ende des Konflikts würde einen erheblichen Belastungsfaktor von der Weltwirtschaft nehmen und die Aussichten für die Rohölnachfrage verbessern./bgf/he

(AWP)