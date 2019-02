Ölpreise legen zu - Saudi-Arabien hält an Förderkürzung fest

Am Markt wird der Anstieg der Ölpreise mit Aussagen des saudischen Energieministers Khalid Al-Falih erklärt. Demnach sei es notwendig, die moderatere Ölproduktion in der zweiten Jahreshälfte fortzusetzen. Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump die Förderpolitik der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) abermals kritisiert und das Ölkartell vor dem Hintergrund des jüngsten Anstiegs der Ölpreise zur Mässigung bei der Fördermenge gedrängt. Die Aussagen von Trump hatten die Ölpreise zeitweise auf Talfahrt geschickt. "Eine Antwort aus den Reihen der Opec liess nicht lange auf sich warten", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus rücken. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm. Der Markt erwartet, dass die amerikanischen Ölreserven die sechste Woche in Folge gestiegen sind./jkr/jsl/jha/

(AWP)