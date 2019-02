In den USA waren die Rohöllagerbestände etwas weniger gestiegen als erwartet. Sie hatten in der vergangenen Woche um 1,3 Millionen auf 447,2 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hatten einen Anstieg um 1,9 Millionen Barrel erwartet. Spekulationen über eine weltweite Überversorgung mit Rohöl wurden so gedämpft./jsl/he

(AWP)