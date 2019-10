Die Rohölbestände der USA waren in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Vorräte sanken laut Energieministerium um 1,7 Millionen auf 433,2 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen im Mittel mit einem Anstieg um 3,0 Millionen Barrel gerechnet. Zuvor waren die Lagerbestände fünfmal in Folge gestiegen. Am Vorabend hatte der private Interessenverband American Petroleum Institute (API) noch einen kräftigen Anstieg der Rohölbestände vermeldet./jsl/he

(AWP)