Die US-Ölreserven sind laut den am Dienstagabend veröffentlichten Daten des privaten Instituts API überraschend gestiegen. "Die preisbelastenden Nachrichten am Ölmarkt reissen nicht ab", schreiben die Analysten der Commerzbank. "Die Zweifel an einer einsetzenden Markteinengung dürften dadurch neue Nahrung erhalten." Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung veröffentlicht./jsl/bgf/stb

(AWP)