Ölpreise leicht gefallen

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Zuletzt hatte sich am Ölmarkt ein Trendwende angedeutet. Seit anderthalb Wochen legten die Ölpreise in der Tendenz zu. Ein Indiz für einen Stimmungsumschwung sieht die Commerzbank in den deutlichen Kursgewinnen am Freitag. Diese seien zustande gekommen, obwohl die Opec-Produktion im Juni deutlich gestiegen sei. Händler erklärten die jüngsten Gewinne mit Nachrichten aus den USA. Dort sind erstmals seit langem einige bestehende Bohrlöcher wieder geschlossen worden. Allerdings ist es laut Commerzbank noch zu früh, um aus diesen Daten eine Trendwende abzuleiten./jsl/tos/stw

(AWP)