Ölpreise leicht gefallen

Anleger am Ölmarkt haben den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs führender Industrienationen in Japan im Blick, der am Freitag begonnen hat. "Am Rande der Beratungen in Osaka dürften auch die Vertreter Russlands und Saudi-Arabiens zusammenkommen und letzte offene Fragen hinsichtlich einer Verlängerung des Kürzungsabkommens klären", schrieben die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Möglicherweise haben wir diesbezüglich schon am Wochenende Gewissheit."

Die Mitglieder des Ölkartells Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten beraten kommende Woche in Wien, ob sie die aktuelle Begrenzung ihrer Produktion zeitlich verlängern. Analysten gehen auch im zweiten Halbjahr 2019 von Produktionslimits aus./jsl/he

(AWP)