Ölpreise leicht gestiegen

Die politische Krise im Iran treibt die Ölpreise derzeit an. Am Markt wird befürchtet, dass bei einer weiteren Eskalation auch die iranischen Öllieferungen beeinträchtigt werden könnten. Das Land am Persischen Golf fördert etwa 3,8 Millionen Barrel Rohöl pro Tag und ist damit der drittgrösste Produzent der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC).

Am Nachmittag sorgte die Bekanntgabe eines überraschend starken Rückgangs der Ölreserven in den USA für etwas Auftrieb. Gleichzeitig hatten aber die Benzin- und die Destillatebestände sowie die Ölproduktion zugelegt, sodass sich die Kursausschläge in Grenzen hielten.

Auf längere Sicht rechnen Experten nicht mit einer Fortsetzung des Höhenflugs. Der Grund liegt in der Entwicklung der Fördermenge in den USA. Je stärker der Ölpreis auf dem Weltmarkt steigt, desto eher rentiert sich die vergleichsweise teure Förderung von Schieferöl durch die umstrittene Fracking-Methode./tos/jsl/he

(AWP)