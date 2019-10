Ölpreise leicht gestiegen

Am Vortag waren die Ölpreise nach einem überraschenden Rückgang der Ölreserven in den USA kräftig gestiegen. Der Preis für US-Rohöl legte in kurzer Zeit um etwa zwei Dollar zu, nachdem die US-Regierung gemeldet hatte, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,7 Millionen Barrel gesunken waren. Am Markt war hingegen der sechste Anstieg der Ölreserven in Folge erwartet worden.

"Ausschlaggebend für den Lagerabbau war ein deutlicher Rückgang der Netto-Rohölimporte auf ein Rekordtief von 2,2 Millionen Barrel pro Tag", erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank die steigenden Ölreserven. Ausserdem habe es zuletzt einen "merklicher Anstieg der Rohölverarbeitung" gegeben.

Die Lagerdaten aus den USA hatten den stärksten Anstieg der Ölpreise seit dem Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte September zur Folge gehabt. Die Reaktion auf die Lagerdaten war auch deshalb so heftig, weil der Interessenverband American Petroleum Institute (API) am Dienstag von einem Anstieg der Ölreserven ausgegangen war./jsl/he

(AWP)