Ölpreise machen frühe Verluste wett

Die Ölpreise haben am Donnerstag frühe Verluste wettgemacht und bis zum Mittag leicht zugelegt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 78,67 US-Dollar geringfügig mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 75,04 Dollar. Am Morgen hatten die Preise noch leicht nachgegeben.