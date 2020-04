Ölpreise mit Berg- und Talfahrt - Debatte über Förderkürzung

Die Ölpreise haben am Donnerstag mit einer Berg- und Talfahrt auf die anhaltende Debatte über eine Förderkürzung grosser Ölnationen reagiert. Nach kurzzeitig deutlichen Anstiegen lagen die Rohölpreise am Abend in der Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 33,29 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel um gut einen Dollar auf 25,13 Dollar.