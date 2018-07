Ölpreise mit wenig Bewegung

Am Freitagabend waren die Ölpreise kurzzeitig unter Druck geraten. Auslöser waren neue Daten zu den aktiven Bohrlöchern in den USA. Der Dienstleister Baker Hughes hatte einen augenscheinlich zwar nur moderaten Anstieg mitgeteilt, der aber kurzfristig zu einem starken Preisrutsch führte. Am Montagmorgen war ein Grossteil der Kursverluste wieder wettgemacht.

Daten zur amerikanischen Erdölförderung werden an den Finanzmärkten seit jeher stark beachtet. Zuletzt ist die Bedeutung dieser Zahlen zusätzlich gestiegen, weil die Marktmacht der USA auf diesem Gebiet rapide wächst. Fachleute erwarten, dass die Vereinigten Staaten bald zum grössten Rohölförderer der Welt aufsteigen werden./bgf/fba

(AWP)