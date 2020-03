Ölpreise nach Talfahrt uneinheitlich - US-Notfallpaket verzögert sich

Allerdings zeigten sich die starken Verluste am Ölmarkt nur für kurze Zeit. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 26,32 US-Dollar. Das waren nur noch 66 Cent weniger als am Freitag. Auch US-Öl erholte sich schnell wieder. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI kostete zuletzt 22,84 Dollar und damit 21 Cent mehr als am Freitag.

An den Finanzmärkten verunsicherte zu Beginn der Woche ein politischer Streit in den USA um ein Hilfsprogramm für die Wirtschaft und zog nach Einschätzung von Marktbeobachtern zunächst auch die Ölpreise mit nach unten. Im US-Senat konnten sich die Parteien zunächst nicht auf die Details eines billionenschweren Hilfspakets einigen. Das Gesetzespaket muss daher am Montag einen erneuten Anlauf im Parlament nehmen. Die Verzögerungen führten an den asiatischen Aktienmärkten bereits zu schweren Kursverlusten. Und auch die Aussichten für den Handelsstart in Europa waren zuletzt düster.

Aufgrund der zunächst ausbleibenden finanziellen Unterstützung in den USA und der verschärften Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern befürchten einige Händler bereits einen Einbruch der Nachfrage im Umfang von 10 bis 20 Millionen Barrel am Tag. Daneben sieht es auch im Preiskrieg zwischen Russland und Saudi Arabien nicht nach einer Entspannung aus. Am Freitag war bekannt geworden, dass Russland seine Fördermenge erneut ausweiten will.

Sollten sich führende Ölstaaten nicht bald auf eine Reduzierung der Fördermenge einigen, könnte der Ölpreis laut Stephen Innes, Chefstratege für Asien beim britischen Finanzdienstleister Axicorp, schnell auf eine Spanne zwischen 10 und 15 US-Dollar fallen./ssc/jkr/mis

(AWP)