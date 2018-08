Ölpreise nach Vortagesverlusten stabilisiert

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach starken Verlusten am Vortag wieder etwas zugelegt. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 71,29 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September erhöhte sich um 34 Cent auf 65,35 Dollar.