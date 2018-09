Ölpreise nach Vortagesverlusten stabilisiert

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Talfahrt der Vortage vorerst gestoppt. Wesentliche Impulse gab es nicht. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 76,49 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um fünf Cent auf 67,82 Dollar.