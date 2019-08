Ölpreise ohne klare Richtung

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Nach zum Teil deutlichen Gewinnen in den beiden vergangenen Handelstagen hatte am Morgen zunächst eine leichte Gegenbewegung eingesetzt. Im Mittagshandel lag der Preis für Nordsee-Öl noch in der Verlustzone, während der US-Preis in die Gewinnzone drehte.