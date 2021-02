Ölpreise setzen Höhenflug fort - Brent erstmals seit einem Jahr über 60 Dollar

Die Ölpreise haben am Montag ihren Höhenflug fortgesetzt. Die Aussicht auf eine steigende Nachfrage und ein derzeit begrenztes Angebot sorgen am Markt für Auftrieb. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 60,13 US-Dollar. Das waren 79 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf 57,55 Dollar.